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Романцев: «Витория — тренер-боец, который заслуживает большого уважения»

Романцев рассказал, что думает о Руе Витории
12:40
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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев заявил, что уважает наставника красно-белых Руя Виторию.

«Конечно, сказывается. Готовиться и играть в обстановке нервозности и постоянного напряжения очень сложно. И то, как уверенно и с достоинством ведет себя в этой ситуации Витория, заслуживает большого уважения. У него характер настоящего русского мужика! Возможно, он заранее был морально готов к этому. И потому стойко переносит удары судьбы. На это способен только тренер-боец. Такой стойкости неплохо было бы поучиться некоторым футболистам «Спартака», — сказал Романцев.

После 15 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Сегодня, 29 ноября, москвичи сыграют с «Уфой».

Полное интервью Олега Романцева «СЭ» читайте здесь

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Александр Львов все материалы автора

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