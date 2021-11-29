Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала ситуацию с массовым задержанием фанатов после матча Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Это очень сложно комментировать, потому что сейчас у полиции очень широкие права. Думаю, они скажут, что имели право на это задержание. Наверное, это было сделано специально. Меня уже ничего не удивляет», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой.

Фанатов красно-синих сначала несколько часов не выпускали с трибуны, а после начали задерживать. Вероятная причина— использование пиротехники в концовке игры. Было задержано более 400 человек.