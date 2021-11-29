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Романцев рассказал, почему в «Спартаке» не штрафовал футболистов

13:00
Олег Романцев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Романцев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, что никогда не штрафовал игроков команд, в которых работал.

— Читал, что, работая в «Спартаке», Черчесов и Карпин иногда штрафовали футболистов. А вы прибегали к таким мерам воспитания?

— Нет. В мои времена футболисты не зарабатывали столько, сколько сейчас. И один штраф в «Спартаке» Черчесова или Карпина равнялся тогда месячной зарплате игрока. Поэтому за нарушение наказывали дополнительной нагрузкой после тренировок, часовым кроссом или могли лишить зарубежных поездок, о которых тогда советский человек мог только мечтать. А вообще я никогда не был сторонником наказывать футболиста рублем. Слишком уж тяжело он ему достается.

Полное интервью Олега Романцева «СЭ» читайте здесь

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Александр Львов все материалы автора

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