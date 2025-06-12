Романцев: «Может, рассказать Станковичу, что Бесков руководил игрой «Спартака» с трибуны?»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал эмоциональное поведение нынешнего тренера красно-белых Деяна Станковича.

— Сейчас много говорят о чрезмерной горячности Станковича, за что его не раз наказывали красными карточками. А как вам удавалось сдерживать эмоции, когда «Спартак» или сборную засуживали арбитры? Может, доктор Васильков давал успокоительное?

— Да не давал мне ничего Сергеич, царствие ему небесное. Хотя, когда курево на скамейке запретили, ох как нелегко приходилось! В ситуациях, когда ты закипаешь во время матча, все зависит от характера тренера и умения сдерживать себя. Как это безумно трудно! Но необходимо. Если честно, то меня этому никто не учил. Видимо, в какой-то момент я просто понял: как ни вскипай, ни возмущайся судейским беспределом, все равно ничего не изменишь. А вот заработать удаление — мгновенное дело. Конечно, здесь еще многое и от арбитра зависит. Помню, как во Владикавказе на матче «Алании», заметив возмущение Газзаева, арбитр Хусаинов подбежал к нему и с улыбкой протянул свисток: не нравится, как я сужу, Валерий Георгиевич, тогда сами выходите на поле. И трибуны оценили такой ход аплодисментами. Но подобных случаев я больше не припомню — видно, не те пошли арбитры. Кстати, мои друзья Валерий Газзаев с Юрием Семиным не менее горячие люди, чем Станкович, но все-таки им удавалось не переступать грань дозволенного. Или Георгий Саныч Ярцев — вулкан по жизни, а держался! И Деян, который наверняка уже попал под судейский прицел, должен постараться держать себя в руках. Удаление тренера — это удар по команде. Хотя вот Бесков вообще руководил «Спартаком», только сидя на трибуне. И мы выигрывали! Может, рассказать об этом Деяну и он пойдет по стопам Константина Ивановича? Шучу, конечно, но подумать, как поменяться, сербу стоит.