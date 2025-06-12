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Романцев: «Может, рассказать Станковичу, что Бесков руководил игрой «Спартака» с трибуны?»

Александр Львов
Обозреватель

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал эмоциональное поведение нынешнего тренера красно-белых Деяна Станковича.

— Сейчас много говорят о чрезмерной горячности Станковича, за что его не раз наказывали красными карточками. А как вам удавалось сдерживать эмоции, когда «Спартак» или сборную засуживали арбитры? Может, доктор Васильков давал успокоительное?

— Да не давал мне ничего Сергеич, царствие ему небесное. Хотя, когда курево на скамейке запретили, ох как нелегко приходилось! В ситуациях, когда ты закипаешь во время матча, все зависит от характера тренера и умения сдерживать себя. Как это безумно трудно! Но необходимо. Если честно, то меня этому никто не учил. Видимо, в какой-то момент я просто понял: как ни вскипай, ни возмущайся судейским беспределом, все равно ничего не изменишь. А вот заработать удаление — мгновенное дело. Конечно, здесь еще многое и от арбитра зависит. Помню, как во Владикавказе на матче «Алании», заметив возмущение Газзаева, арбитр Хусаинов подбежал к нему и с улыбкой протянул свисток: не нравится, как я сужу, Валерий Георгиевич, тогда сами выходите на поле. И трибуны оценили такой ход аплодисментами. Но подобных случаев я больше не припомню — видно, не те пошли арбитры. Кстати, мои друзья Валерий Газзаев с Юрием Семиным не менее горячие люди, чем Станкович, но все-таки им удавалось не переступать грань дозволенного. Или Георгий Саныч Ярцев — вулкан по жизни, а держался! И Деян, который наверняка уже попал под судейский прицел, должен постараться держать себя в руках. Удаление тренера — это удар по команде. Хотя вот Бесков вообще руководил «Спартаком», только сидя на трибуне. И мы выигрывали! Может, рассказать об этом Деяну и он пойдет по стопам Константина Ивановича? Шучу, конечно, но подумать, как поменяться, сербу стоит.

Валерий Карпин и&nbsp;Олег Романцев.Олег Романцев: «Карпин в «Динамо»? Не вижу в этом предательства по отношению к «Спартаку»

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Деян Станкович
Олег Романцев
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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