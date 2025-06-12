Романцев — об увольнении Ивича: «Если «Краснодар» победил, Галицкий все сделал правильно»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал увольнение Владимира Илича с поста главного тренера «Краснодара» в сезоне-2023/24.

— В прошлом сезоне многие были удивлены расставанием Сергея Галицкого с Владимиром Иличем и возвращением на его место Мурада Мусаева. Золото «Краснодара» говорит о том, что владелец клуба был прав? Или это стечение обстоятельств?

— Если команда победила, значит, Сергей Николаевич все сделал правильно. И хотя, согласно старой поговорке, хозяин всегда прав, здесь тот самый случай, который напрочь отметает все сомнения. Возможно, решение с увольнением Илича пришло на эмоциях, как и возвращение Мусаева. Конечно, это было риском. Но на тот момент Галицкий посчитал, что подобная смена курса встряхнет команду, сделает ее более крепкой и уверенной. И, несмотря на такие срывы, как разгром от «Спартака», домашняя ничья с «Крыльями» и 1:4 в Питере, чемпион показал: он умеет держать удар! Стоит учесть, что в связи с закрытием аэропорта краснодарцы вынуждены были добираться в другие города на перекладных. А это еще одна серьезная проверка на прочность. Причем не только для игроков, но и для тренера, которому приходилось ломать голову над тем, как держать команду в тонусе. То, что это удалось, подтверждают цифры, согласно которым «Краснодар» оказался самым стабильным клубом сезона. Значит, рука у Сергея Николаевича, которая в момент расставания с Иличем кому-то показалась тяжелой, на деле стала не только легкой, но еще и золотой.