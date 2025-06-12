Морено заявил, что продолжит тренировать «Сочи»

Испанский тренер Роберт Морено сообщил в социальной сети, что продолжит работу в «Сочи».

«Скоро отправляюсь в Сочи, чтобы продолжить свою работу главным тренером команды. Полон мотивации вместе готовиться к сезону-2025/26 в РПЛ. Увидимся скоро в тренировочном центре!» — написал Морено.

47-летний специалист работает в «Сочи» с 2024 года. До этого он тренировал «Гранаду», «Монако», работал в штабе сборной Испании.

Контракт Морено с «Сочи» действует до 30 июня 2027 года.

«Сочи» занял пятое место в турнирной таблице первой лиги и победил «Пари НН» (1:2, 3:1) в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ.