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12 июня 2025, 10:49

Морено заявил, что продолжит тренировать «Сочи»

Испанский тренер Роберт Морено сообщил в социальной сети, что продолжит работу в «Сочи».

«Скоро отправляюсь в Сочи, чтобы продолжить свою работу главным тренером команды. Полон мотивации вместе готовиться к сезону-2025/26 в РПЛ. Увидимся скоро в тренировочном центре!» написал Морено.

47-летний специалист работает в «Сочи» с 2024 года. До этого он тренировал «Гранаду», «Монако», работал в штабе сборной Испании.

Контракт Морено с «Сочи» действует до 30 июня 2027 года.

«Сочи» занял пятое место в турнирной таблице первой лиги и победил «Пари НН» (1:2, 3:1) в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ.

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4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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