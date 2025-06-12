Морено заявил, что продолжит тренировать «Сочи»
Испанский тренер Роберт Морено сообщил в социальной сети, что продолжит работу в «Сочи».
«Скоро отправляюсь в Сочи, чтобы продолжить свою работу главным тренером команды. Полон мотивации вместе готовиться к сезону-2025/26 в РПЛ. Увидимся скоро в тренировочном центре!» — написал Морено.
47-летний специалист работает в «Сочи» с 2024 года. До этого он тренировал «Гранаду», «Монако», работал в штабе сборной Испании.
Контракт Морено с «Сочи» действует до 30 июня 2027 года.
«Сочи» занял пятое место в турнирной таблице первой лиги и победил «Пари НН» (1:2, 3:1) в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ.
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|Зенит
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2
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
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|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
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|0-0
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16
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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