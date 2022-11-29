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Роман Ротенберг о назначении брата в «Локомотив»: «Боря с пяти лет в футболе. Он может многое передать молодым»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение своего брата Бориса Ротенберга директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

«Боря с пяти лет в футболе. Он очень любит это дело, много отыграл. Думаю, он может многое передать молодым. Это серьезная работа, которая требует полной самоотдачи, круглосуточной погруженности в это дело. Думаю, что его опыт пригодится для развития молодых игроков. Желаю ему удачи!» — сказал Ротенберг «СЭ».

29 ноября «Локомотив» объявил о назначении Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодежного футбола.

Борис Ротенберг-младший
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Роман Ротенберг
5
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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