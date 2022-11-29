Эдуард Сперцян: «В первой части сезона «Краснодар» потерял много очков, весной будем исправлять ситуацию»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подвел итоги первой части сезона.

«Конечно, результаты не очень, такое бывает. В РПЛ потеряли много очков, травмы, дисквалификации, плюс проблемы с логистикой. Все это влияет на игру, на физическое состояние. Мы много потеряли очков, в том числе и дома. Весной будем исправлять ситуацию», — приводит «РБ Спорт» слова Сперцяна.

В последнем матче в 2022 году «Краснодар» дома разгромил «Химки» (4:1) в матче 6-го тура группового турнира Кубка России, команда получила путевку в верхнюю сетку плей-офф.

После 17 туров в РПЛ «быки» с 25 очками занимают восьмое место.