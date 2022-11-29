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Сегодня, 15:22

Эдуард Сперцян: «В первой части сезона «Краснодар» потерял много очков, весной будем исправлять ситуацию»

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подвел итоги первой части сезона.

«Конечно, результаты не очень, такое бывает. В РПЛ потеряли много очков, травмы, дисквалификации, плюс проблемы с логистикой. Все это влияет на игру, на физическое состояние. Мы много потеряли очков, в том числе и дома. Весной будем исправлять ситуацию», — приводит «РБ Спорт» слова Сперцяна.

В последнем матче в 2022 году «Краснодар» дома разгромил «Химки» (4:1) в матче 6-го тура группового турнира Кубка России, команда получила путевку в верхнюю сетку плей-офф.

После 17 туров в РПЛ «быки» с 25 очками занимают восьмое место.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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