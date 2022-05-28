Роман Игнатик рассказал, что Григалава не извинился за оскорбления во время матча с «Химками»

Специалист пресс-службы «СКА-Хабаровск» Роман Игнатик рассказал об инциденте во время первого стыкового матча за место в РПЛ с «Химками» (1:0).

—Я правильно понимаю, что именно тебе Григолава адресовал слова?

—Да.

—Была какая-то реакция? Он извинился? Потому что Лантратов сразу извинился.

—Нет, никаких извинений не было. Более того, я участвовал в КДК, где у него была возможность передо мной извиниться, он тоже там был. Он сказал, что говорил это не мне, а вверх куда-то, но когда человек говорит «убери камеру, ублюдок», а с камерой стою я, наверное, он лукавит.

Григалава не сдержал эмоций во время матча и обматерил снимавшего видео на телефон сотрудника «СКА-Хабаровск» за воротами «Химок». 32-летний футболист получил дисквалификацию на две игры за свое поведение.