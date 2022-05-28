«Уфа» и «Оренбург» объявили составы на ответный стыковой матч

«Уфа» и «Оренбург» объявили составы на ответный стыковой матч за право выступать в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

Встреча состоится сегодня, 28 мая. Игра пройдет на центральном стадионе в Уфе.

«Уфа»: Чичкан, Сухов, Журавлев, Никитин, Плиев, Кабутов, Иванов, Камилов, Урунов, Касинтура, Агаларов.

«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Аюпов, Малых, Обухов, Гойкович, Ковалёв, Эктов, Фамейе, Бреев, Капленко.

Напомним, что первый матч между командами завершился со счетом 2:2.