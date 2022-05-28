Бегич о словах Слуцкого: «Папа не говорил мне, что я ему не сын»

Бегич прокомментировал слова Слуцкого по поводу своего отъезда из России

Защитник «Рубина» Сильвие Бегич прокомментировал слова главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого по поводу своего отъезда из России.

Ранее Слуцкий в интервью журналисту Василию Уткину рассказал, что Бегич покинул «Рубин» из-за желания его отца.

«Да, я уехал, потому что папа так пожелал, — приводит слова Бегича Metaratings.ru. — Но папа не говорил мне, что я ему не сын, если останусь, это неправда. Может быть, я тренеру не так сказал, может, он меня неправильно понял. Есть ли у меня претензии к Слуцкому, что он рассказал про папу? Нет».

Также защитник ответил на вопрос о том, вернется ли он в Россию.

«Пока не знаю, посмотрим, что будет», — сказал он.

В нынешнем сезоне 28-летний хорват забил принял участие в 23 матчах за казанцев и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.