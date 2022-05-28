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Бегич о словах Слуцкого: «Папа не говорил мне, что я ему не сын»

Бегич прокомментировал слова Слуцкого по поводу своего отъезда из России
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Рубина» Сильвие Бегич прокомментировал слова главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого по поводу своего отъезда из России.

Ранее Слуцкий в интервью журналисту Василию Уткину рассказал, что Бегич покинул «Рубин» из-за желания его отца.

«Да, я уехал, потому что папа так пожелал, — приводит слова Бегича Metaratings.ru. — Но папа не говорил мне, что я ему не сын, если останусь, это неправда. Может быть, я тренеру не так сказал, может, он меня неправильно понял. Есть ли у меня претензии к Слуцкому, что он рассказал про папу? Нет».

Также защитник ответил на вопрос о том, вернется ли он в Россию.

«Пока не знаю, посмотрим, что будет», — сказал он.

В нынешнем сезоне 28-летний хорват забил принял участие в 23 матчах за казанцев и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/begich-o-slovakh-slutskogo-papa-ne-govoril-mne-chto-ya-emu-ne-syn-1277421/
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