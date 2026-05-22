Гусев: «Динамо» было и навсегда останется в моем сердце»
Ролан Гусев, покидающий пост главного тренера московского «Динамо», обратился к болельщикам, игрокам, сотрудникам и руководству.
«Дорогие динамовцы! Моя работа в клубе, где я когда-то делал свои первые шаги в футболе, завершается. Мы вместе пережили много запоминающихся моментов, были у нас с вами и красивые победы, и обидные поражения. Но главное, что останется в памяти, — это люди, которые меня окружали на протяжении этого пути.
Прежде всего спасибо нашим футболистам, которые профессионально делали свою работу и в сложной турнирной ситуации не опустили руки, проявили жажду борьбы и командный дух. Это позволило показать во втором круге чемпионата результат, за который не стыдно. Да и в Кубке мы остановились в шаге от суперфинала. Уверен, все главные победы у команды впереди, она способна победить любого соперника.
Благодарен руководству клуба за предоставленный мне уникальный шанс. Это был серьезный вызов, и на протяжении всего периода работы я ощущал исключительно поддержку и позитивные эмоции — от руководителей, от работников офиса и базы, от сотрудников медиа.
Нам удалось в короткие сроки создать профессиональный и вовлеченный тренерский, медицинский и административный штаб, где каждый сотрудник проявил себя с лучшей стороны.
И, конечно, отдельных и особенно теплых слов заслуживают болельщики «Динамо». Друзья, вы всегда были рядом, поддерживали нас на трибунах даже в самые трудные моменты, гнали нас вперед к победам — ну и критиковали порой, но только по делу, когда мы этого правда заслуживали.
И спасибо моей семье, которая всегда рядом. Я вас очень люблю, родные мои!
«Динамо» было и навсегда останется в моем сердце. Желаю клубу только удачи!
Ваш Ролан Гусев», — говорится в обращении.
Ранее в «Динамо» сообщили, что 48-летний Гусев покинет свой пост в конце мая 2026 года в связи с истечением срока контракта. Он был назначен главным тренером команды в декабре 2025 года. «Динамо» в сезоне-2025/26 заняло седьмое место в таблице РПЛ с 45 очками после 30 матчей.
Гусев работал в тренерском штабе бело-голубых с лета 2023 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0