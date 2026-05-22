Гусев: «Динамо» было и навсегда останется в моем сердце»

Ролан Гусев, покидающий пост главного тренера московского «Динамо», обратился к болельщикам, игрокам, сотрудникам и руководству.

«Дорогие динамовцы! Моя работа в клубе, где я когда-то делал свои первые шаги в футболе, завершается. Мы вместе пережили много запоминающихся моментов, были у нас с вами и красивые победы, и обидные поражения. Но главное, что останется в памяти, — это люди, которые меня окружали на протяжении этого пути.

Прежде всего спасибо нашим футболистам, которые профессионально делали свою работу и в сложной турнирной ситуации не опустили руки, проявили жажду борьбы и командный дух. Это позволило показать во втором круге чемпионата результат, за который не стыдно. Да и в Кубке мы остановились в шаге от суперфинала. Уверен, все главные победы у команды впереди, она способна победить любого соперника.

Благодарен руководству клуба за предоставленный мне уникальный шанс. Это был серьезный вызов, и на протяжении всего периода работы я ощущал исключительно поддержку и позитивные эмоции — от руководителей, от работников офиса и базы, от сотрудников медиа.

Нам удалось в короткие сроки создать профессиональный и вовлеченный тренерский, медицинский и административный штаб, где каждый сотрудник проявил себя с лучшей стороны.

И, конечно, отдельных и особенно теплых слов заслуживают болельщики «Динамо». Друзья, вы всегда были рядом, поддерживали нас на трибунах даже в самые трудные моменты, гнали нас вперед к победам — ну и критиковали порой, но только по делу, когда мы этого правда заслуживали.

И спасибо моей семье, которая всегда рядом. Я вас очень люблю, родные мои!

«Динамо» было и навсегда останется в моем сердце. Желаю клубу только удачи!

Ваш Ролан Гусев», — говорится в обращении.

Ранее в «Динамо» сообщили, что 48-летний Гусев покинет свой пост в конце мая 2026 года в связи с истечением срока контракта. Он был назначен главным тренером команды в декабре 2025 года. «Динамо» в сезоне-2025/26 заняло седьмое место в таблице РПЛ с 45 очками после 30 матчей.

Гусев работал в тренерском штабе бело-голубых с лета 2023 года.

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