Гранат назвал сказкой возможное возвращение Кокорина в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился с «СЭ» мнением о возможном возвращении нападающего «Ариса» Александра Кокорина в московский клуб.

«Это была бы сказка. Но все зависит от желания клуба и самого Александра. Он способен играть в «Динамо». Я уверен, что он спокойно может держать уровень РПЛ, а также поделиться опытом с Тюкавиным. Помочь команде взять долгожданный трофей? Было бы супер, чтобы «Динамо» наконец-то этого добилось. Но одного Кокорина будет мало. Нужны еще несколько качественных усилений», — сказал Гранат «СЭ».

35-летний Кокорин покинет «Арис» летом 2026 года по истечении контракта. Нападающий выступает за кипрский клуб с августа 2022 года. За это время на его счету 114 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 17 результативными передачами.

За бело-голубых нападающий выступал с 2008 по 2016 год, не включая месяц в «Анжи» в 2013 году, за который россиянин не сыграл ни одного матча. За «Динамо» Кокорин провел 203 матча, забил 50 голов и отдал 26 передач.

Давид Петросян