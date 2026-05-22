«Динамо» объявило о завершении сотрудничества с Гусевым

Московское «Динамо» сообщило, что главный тренер команды Ролан Гусев покинет свой пост в конце мая в связи с истечением срока контракта.

«Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в «Динамо», за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем Ролану Александровичу успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

Гусев работал в тренерском штабе бело-голубых с лета 2023 года. Весной и осенью 2025 года он исполнял обязанности главного тренера команды, а в декабре 2025 года его утвердили в этой роли на весеннюю часть сезона-2025/26. В итоге команда заняла седьмое место в таблице РПЛ с 45 очками после 30 матчей.

Под руководством 48-летнего россиянина «Динамо» в 24 матчах одержало 12 побед, 5 раз сыграло вничью и потерпело 7 поражений. В сезоне-2023/24 команда при участии Гусева стала бронзовым призером чемпионата России.

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