РФС объявил об утверждении регламентов РПЛ и Кубка России на заседании бюро исполкома два дня назад

Российский футбольный союз (РФС) объявил об утверждении регламентов РПЛ и FONBET Кубка России на сезон-2025/26 через два дня после того, как решения были приняты.

В пятницу, 11 июля на официальном сайте организации вышло заявление по итогам заседания бюро исполкома РФС, состоявшегося в среду, 9 июля. В заявлении сообщается об утверждении регламентов РПЛ, Кубка России, Первой и Второй лиг, а также женского чемпионата страны на предстоящий сезон.

В четверг, 10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26 из-за дела о подкупе судей. Московский клуб проведет сезон в Первой лиге, его место в премьер-лиге займет «Оренбург».