РПЛ сообщила о замене «Торпедо» на «Оренбург» в составе участников лиги

РПЛ сообщила о замене «Торпедо» на «Оренбург» в составе участников лиги сезона-2025/26.

Отмечается, что обо всех изменениях, связанных с заменой участника соревнований, РПЛ сообщит дополнительно. Ранее данное решение было принято на заседании бюро исполкома РФС.

По итогам сезона-2024/25 «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая).