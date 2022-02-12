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«Урал» победил ереванский «Пюник» в товарищеском матче

«Урал» одержал победу над ереванским «Пюником» в товарищеском матче
Карен Саркисян
Корреспондент

«Урал» одержал победу над ереванским «Пюником» (4:2) в товарищеском матче. Встреча проходила в рамках тренировочного сбора в ОАЭ.

В составе екатеринбургской команды дубль оформил Эрик Бикфалви. Еще по одному мячу забили Рафал Аугустыняк и Александр Юшин.

Ранее на сборах «Урал» потерпел поражение от ереванского «Арарата» (1:2), «Спартака» (1:3), а также сыграл вничью с «Родиной» (2:2) и «Пюником» (1:1).

Товарищеские матчи. Клубы

«Урал» — «Пюник» — 4:2 (3:1)

Голы: Аугустыняк, 8 — с пенальти (1:0). Бикфалви, 10 (2:0). Бикфалви, 25 (3:0). , 40 (3:1). Юшин, 75 (4:1). , 82 (4:2).

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичев (Евсеев, 76), Кулаков, Подберезкин, Егорычев, Колесниченко, Гаджимурадов (Юшин, 60), Аугустыняк (Емельянов, 73), Бикфалви (Железнов, 60).

12 февраля.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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15%

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20%

1.55

П2

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Аталанта
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Ф2 (0)

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П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

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4
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5
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7
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8
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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