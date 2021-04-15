Специальный советник генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Дэвид Эллерей провел анализ работы видеоассистентов в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

Специалист признал верными решения арбитров не вмешиваться в работу главного судьи Кирилла Левникова в трех эпизодах. На 44-й минуте встречи Левников не назначил пенальти в ворота «Локомотива» после контакта между защитником железнодорожников Александром Сильяновым и полузащитником «Спартака» Квинси Промесом. По словам Эллерея, решение ВАР не вмешиваться в эпизод было верным.

«Оба игрока вступают в борьбу за мяч с высоко поднятой ногой, где контакт между ними оказывается незначительным. Игрок «Спартака» делает один/два шага перед тем, как упасть на газон. Решение судьи не назначить пенальти не является «явной и очевидной ошибкой». ВАР был прав, не вмешиваясь в решение судьи», — приводит официальный сайт РФС мнение Эллерея.

Эллерей признал правильным решение не назначать 11-метровый в ворота «Локомотива» на 52-й минуте встречи после спорного эпизода с участием защитника железнодорожников Пабло Насименто.

«Судья и ассистент судьи достаточно четко видели игровой эпизод. Ни игрок «Спартака» Мозес, ни какой-либо другой игрок «Спартака» не протестуют. Неясно, касается ли мяч правой руки или груди игрока «Локомотива», но он не касается левой руки игрока. Правая рука футболиста «Локомотива» находится близко к телу, не делает движение в сторону мяча и не увеличивает площадь тела игрока. Следовательно, если мяч соприкоснулся с правой рукой защитника, это не является нарушением правил. Выводы: нет видео доказательства нарушения правил, поэтому решение судьи не назначить пенальти не является «явной и очевидной ошибкой». ВАР был прав, не вмешиваясь в решение судьи», — приводит официальный сайт РФС мнение Эллерея.

Эллерей признал верным решение не назначать пенальти в ворота «Локомотива» на 87-й минуте матча в эпизоде, когда мяч попал в защитника «Локомотива» Александра Сильянова.

«Судья и особенно ассистент судьи четко видели игровой момент. Хотя игрок «Локомотива» поднимает правую руку в момент падения и отскока мяча от его бедра, нет четкого доказательства, что мяч сконтактировал с его рукой. Игрок «Спартака», который очень четко просматривал момент отскока, не протестует по поводу решения судьи. Выводы: Нет видео доказательства, что мяч соприкоснулся с кистью или рукой игрока «Локомотива». Решение судьи не назначить пенальти не было «явной и очевидной ошибкой». ВАР был прав, не вмешиваясь в решение судьи», — отметил Эллерей.

В качестве ВАР на матче «Локомотив» — «Спартак» работал Сергей Иванов, в качестве АВАР — Андрей Болотенков.

Ранее, 14 апреля Экспертно-судейская комиссия РФС единогласно признала решения главного судьи встречи Кирилла Левникова по вышеуказанным эпизодам верными.