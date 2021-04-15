Журова назвала сомнительной инициативу о спонсировании «Ахмата» из федерального бюджета

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала инициативу комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи поддержать «Ахмат» финансово и налоговыми льготами на фоне американских санкций.

«Действительно, есть некие санкции. Но я не думаю, что все, в особенности наше население, готовы принять направление федерального бюджета на «Ахмат». Есть другие хорошие команды, который по определенным причинам не могут финансироваться, а им этот бюджет не полагается. Очень сложный момент, нужно же понимать, если это федеральный бюджет, то все субъекты должны принять в этом участие. А все ли хотят? Ситуация непростая. Да и почему именно футбол? Есть другие виды спорта, нуждающиеся в поддержке», — заявила «СЭ» Журова.

Также депутат не понимает, что будет, если футбольный клуб все-таки получит федеральную финансовую помощь.

«Ну получат они деньги, а что будет? Они станут играть в европейских лигах? «Ахмат» и так играет в России, им не запрещают. Не понимаю, в чем они нуждаются? Спонсоры от них не отказывались. Если только там есть какие-то еще причины, то всё может быть.

Не понимаю, что вообще происходит в нашем спортивном комитете. Это не одна такая сомнительная идея. То ли это какие-то вбросы перед выборами, чтобы вырос рейтинг. К сожалению, и такое тоже бывает. Да и вообще, если честно, не слышала, чтобы «Ахмат» реально обращался за помощью. Так что очень сомнительная инициатива", — добавила Журова.

В декабре 2020-го Минфин США расширил санкционные списки, изменив статус Рамзана Кадырова: под новые ограничения попали его приближенные и связанные с ними организации. В том числе спортивные клубы, в числе которых и футбольный «Ахмат», а также «Фонд Ахмата Кадырова», который спонсирует спорт в республике. Причина санкций — нарушение прав человека в Чечне.

(Елизавета Денисова)