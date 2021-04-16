«Арена Химки» готова принять матч «Локомотив» — «Динамо»
Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о возможности проведения матча 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» на «Арене Химки» (8 мая).
«Обращений пока не было, но поляна готова. Если будет обращение, то рассмотрим. Готовы принять, если с нашим графиком не будет пересекаться, а то у нас там «Урал» и дальше «Сочи», — сказал Терюшков «СЭ».
Напомним, что «Локомотив» наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле не в Москве.
«Химки» матч 29-го тура РПЛ проведут в гостях против «Спартака» (10 мая). В 28-м туре команда на «Арене Химки» сыграет с «Уралом» (1 мая), а в 30-м туре также дома сыграет против «Сочи» (16 мая).
(Данил Алешин)
Методология
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