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Сухина трижды заходил в судейскую до начала матча «Локомотив» — «Спартак»

14:55
Станислав Сухина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Сухина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина трижды входил в судейскую до начала матча 25-го тура против «Спартака» (2:0).

«Мы запросили у обоих клубов видеоматериалы с полным таймингом, для того чтобы определить кто и когда заходил в судейскую до, во время и после матча. Пункт 7.6 регламента гласит, что никто из представителей клубов не имеет права находится в судейской. У этой комнаты стоит охранник, который следит за тем, чтобы посторонние лица не заходили в судейскую комнату. Было установлено, что Сухина входил в комнату до начала матча три раза. Начальник «Спартака» Василий Козловцев входил в судейскую один раз. Станислав Валерьевич объяснил это тем, что нужно решить вопросы с протоколом. Мы получили рапорт от судейской бригады. Служба безопасности допускала вход посторонних лиц в судейскую 4 раза, тем самым нарушив регламент», — заявил Григорьянц.

Ранее «Спартак» обратился в КДК РФС в связи с тем, что перед матчем в судейской комнате побывал Сухина. Красно-белые выложили соответствующее видеодоказательство на своем YouTube-канале. 13 апреля дело Сухины должны были рассмотреть на заседании КДК РФС, но в итоге этот вопрос перенесли на пятницу, 16 апреля.

(Владимир Пушкарев)

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