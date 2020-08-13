Мнение экспертов, проводивших по договору с РФС проверку на полиграфе арбитра российской премьер-лиги Василия Казарцева, будет, судя по всему, готово завтра. Сегодня специалисты-полиграфологи отдела специальных психофизиологических исследований уже завершили свой рабочий день.

В среду рефери из Санкт-Петербурга в течение шести часов отвечал на вопросы о матче «Спартак» — «Сочи» и всей своей карьере.

Сегодня тест на детекторе лжи прошел Алексей Еськов, выполнявший во время игры в Тушине обязанности видеоассистента. Его допрашивали на протяжении примерно пяти часов.

В договорах арбитров с РФС нет пункта, обязывающего судью проходить подобную процедуру на полиграфе. Это дело добровольное. Но отказов пока не случалось — очевидно, что рефери опасались негативных последствий и осложнений в дальнейшей работе в судействе. (Александр Бобров)