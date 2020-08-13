РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Результат проверки арбитра Казарцева — завтра. Еськова допрашивали пять часов

18:30
Алексей Еськов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Еськов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Мнение экспертов, проводивших по договору с РФС проверку на полиграфе арбитра российской премьер-лиги Василия Казарцева, будет, судя по всему, готово завтра. Сегодня специалисты-полиграфологи отдела специальных психофизиологических исследований уже завершили свой рабочий день.

Василий Казарцев и&nbsp;Алексей Еськов.Казарцев и Еськов рассказали о скандальном пенальти в матче «Спартак» — «Сочи». Есть даже расшифровка их переговоров

В среду рефери из Санкт-Петербурга в течение шести часов отвечал на вопросы о матче «Спартак» — «Сочи» и всей своей карьере.

Сегодня тест на детекторе лжи прошел Алексей Еськов, выполнявший во время игры в Тушине обязанности видеоассистента. Его допрашивали на протяжении примерно пяти часов.

В договорах арбитров с РФС нет пункта, обязывающего судью проходить подобную процедуру на полиграфе. Это дело добровольное. Но отказов пока не случалось — очевидно, что рефери опасались негативных последствий и осложнений в дальнейшей работе в судействе. (Александр Бобров)

Спартак — Сочи

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1421
Все опросы
Как будет судить матч «Спартак» — «Ахмат» арбитр Евгений Турбин?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир