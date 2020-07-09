Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1).

- Статус дерби повлиял на очень высокий градус накала, — цитирует Сабитова Rusfootball. — Было видно, что футболисты эмоционально подошли к игре, и это же проявилось в реакции Тедеско на назначенный в ворота «Спартака» пенальти. И тем, и другим нужно было реабилитироваться за предыдущие результаты: «Локомотив» растерял много очков с командами средней руки, а «Спартак» несколько дней назад дома неожиданно уступил аутсайдеру, причем во второй раз за сезон.



Прямо говоря, эмоций на поле было больше, чем футбольных мыслей. Это объясняется высокими ставками на игру, подобные встречи напоминают кубковые, где любая ошибка может стать фатальной. Игра строится от мысли «не пропустить», поэтому на обилие голов в столь принципиальных противостояниях рассчитывать не приходится.

Если говорить о пенальти, думаю, Умярову не хватило в этом эпизоде хладнокровия и опыта, и Миранчук этим грамотно воспользовался. Нельзя так агрессивно в своей штрафной вступать в отбор. Наиль, наверное, это знает, но ввиду опыта ещё не совсем понимает, как грамотно в таких случаях противостоять соперникам. А говоря об остальных спорных эпизодах... мне сложно судить. В целом, мне показалось, что Лапочкин хорошо провел эту игру. Но это лишь мое мнение.