Рахимов: «Не вижу смысла платить по 8-10 миллионов за российских игроков»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после ничьей в матче 2-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2) рассказал о селекции клуба.

- Я всегда это говорю, нужна внутренняя конкуренция, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба. — Посмотрите на замены «Зенита», хотя понятно, что мы не можем с ними соревноваться. Опять же кому-то где-то нужно дать отдохнуть, бывают травмированные, заболевшие. Мы затыкаем дыры.

— Сейчас какая селекция ведется?

— Она по всем направлениям ведется, но мы должны понимать, что если мы говорим о российских футболистах первой-второй «линии», то для нас они становятся очень дорогими. И к нам первым они не идут, они идут в первую пятерку. Значит, нам нужно брать тех, которые пониже уровнем. А это значит, что и у нас будет такой оставаться. Поэтому лучше я привлеку кого-то из молодежной команды, может, кто-то выстрелит. Не вижу смысла платить по 8-10 миллионов за российских игроков.

«Зенит» (4 очка) после двух туров занимает шестое место в РПЛ. «Рубин» (4) идет четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые дома примут ЦСКА. Матч пройдет 3 августа. «Рубин» 4 августа на своем поле сыграет с «Сочи».