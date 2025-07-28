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Рахимов: «Не вижу смысла платить по 8-10 миллионов за российских игроков»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после ничьей в матче 2-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2) рассказал о селекции клуба.

- Я всегда это говорю, нужна внутренняя конкуренция, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба. — Посмотрите на замены «Зенита», хотя понятно, что мы не можем с ними соревноваться. Опять же кому-то где-то нужно дать отдохнуть, бывают травмированные, заболевшие. Мы затыкаем дыры.

— Сейчас какая селекция ведется?

— Она по всем направлениям ведется, но мы должны понимать, что если мы говорим о российских футболистах первой-второй «линии», то для нас они становятся очень дорогими. И к нам первым они не идут, они идут в первую пятерку. Значит, нам нужно брать тех, которые пониже уровнем. А это значит, что и у нас будет такой оставаться. Поэтому лучше я привлеку кого-то из молодежной команды, может, кто-то выстрелит. Не вижу смысла платить по 8-10 миллионов за российских игроков.

«Зенит» (4 очка) после двух туров занимает шестое место в РПЛ. «Рубин» (4) идет четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые дома примут ЦСКА. Матч пройдет 3 августа. «Рубин» 4 августа на своем поле сыграет с «Сочи».

Источник: Сайт Рубина
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Рашид Рахимов
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
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Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
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П
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Виктор Окишор

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 2
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Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
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Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
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Крылья Советов

 2 1 0
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