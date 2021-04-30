Рахимов об уходе из «Уфы»: «Только отставка могла встряхнуть команду»

Экс-главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал в интервью «СЭ», при каких обстоятельствах покинул клуб.

— Вы объявили об уходе из «Уфы» сразу после матча с «Динамо». Как это было?

— Едва игра закончилась, сели в тренерской с гендиректором клуба Шамилем Газизовым и его замом Ринатом Шайбековым, обсудили ситуацию. Я сказал: «В сложившихся обстоятельствах отставка — единственный выход. Только так можно встряхнуть команду. Футболистам надо сбросить психологическое напряжение. Раскрепоститься. При новом тренере обнулятся ошибки, которых стало слишком много. Эмоциональный фон будет другим». Все это повысит шансы клуба в борьбе за выживание.

— Решили пожертвовать собой.

— Да, жертвой здесь мог быть только тренер.

— Что же мешало «Уфе»?

— Невынужденные ошибки, за которые мгновенно наказывали. Причем началось с первого же матча — в Москве против «Локомотива».

— Когда Беленов надумал обвести Зе Луиша, тот вратаря обокрал, Крыховяк забил в пустые, и «Локо» победил — 1:0.

— Обиднейшее поражение! Игра-то была ничейная... Из всех матчей под моим руководством «Уфа» провалила лишь два — с «Рубином» и «Динамо». В остальных смотрелись не хуже соперника. Но свое не забивали, а за любую оплошность немедленно следовала расплата.

Рахимов возглавлял «Уфу» с октября по апрель 2021 года.

(Александр Кружков)

Полностью интервью Рашида Рахимова можно прочитать здесь