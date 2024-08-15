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Сегодня, 16:45

Пятибратов о переносе матча «Факел» — «Спартак» из Воронежа в Москву: «Был выбран наиболее оптимальный вариант»

Константин Белов
Корреспондент
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Дмитрий Пятибратов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» поделился мнением о переносе матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» в Москву.

12 августа власти Воронежа временно запретили проведение массовых мероприятий на фоне сложной обстановки в приграничье. 13 августа РПЛ объявила о переносе игры «Факел» — «Спартак» из Воронежа в Москву.

«Это наши реалии. Мы их принимаем. В текущих условиях был выбран наиболее оптимальный вариант. Необходимо сказать спасибо всем тем, кто смог так оперативно согласовать вопрос об обмене домашними встречами. Играть в Москве с нашими болельщиками — это круто. Представьте ситуацию: приехал бы столичный «Спартак» в Воронеж, но встречу пришлось бы проводить при пустых трибунах. На мой взгляд, это было бы как раз очень жесткое решение. Считаю, что наши болельщики заслуживают того, чтобы видеть матчи лучших команд страны», — сказал Пятибратов «СЭ».

Матч 5-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» пройдет 18 августа.

Дмитрий Пятибратов. «Это недоразумение, что команда сейчас на последнем месте. Мы достойны гораздо большего». Интервью тренера «Факела» Пятибратова

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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 - : -
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 - : -
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