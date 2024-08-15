Пятибратов рассказал, как мог оказаться тренером в Италии

Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» рассказал, как мог возглавить клуб из Италии.

— Вы рассказывали, что было предложение из серии В Италии. Вы поняли, как на вас вышел итальянский клуб?

— Секрета нет. Знакомый агент позвонил, спросил, готов ли я поработать в Италии. Потенциально был готов, если бы все интересы сторон совпали. Мне как тренеру интересно открывать для себя что-то новое. Но, как я понимаю, они не рискнули в нынешней ситуации брать наставника из нашей страны.

— Удивились от такого варианта продолжения карьеры?

— В жизни случается немало вещей, которые изначально кажутся фантастическими. Когда работал тренером в первенстве Крыма, немногие, наверное, могли предположить, что через два с половиной года я же буду главным тренером команды премьер-лиги. Но я шел к своей мечте. У меня были хорошие учителя. И благодарен судьбе, что все складывается именно так. За тем, что у меня есть сейчас, стоит тяжелый каждодневный труд, — сказал Пятибратов «СЭ».

«Факел» 13 августа объявил о возвращении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды.