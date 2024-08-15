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Сегодня, 16:46

Источник: стали известны условия контракта Дзюбы в случае перехода в «Крылья Советов»

Источник назвал условия контракта Дзюбы с «Крыльями Советов» в случае подписания форварда
Руслан Минаев
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий Артем Дзюба подпишет однолетний контракт с «Крыльями Советов», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По его информации, зарплата 35-летнего россиянина составит 5 миллионов рублей в месяц плюс 10 миллионов в виде бонусов. Отмечается, что сделку должны одобрить власти Самарской области.

О том, что Дзюба может стать игроком «Крыльев Советов» в четверг, 15 августа, сообщил футбольный комментатор Константин Генич.

Этим летом нападающий стал свободным агентом после окончания контракта с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 форвард провел за железнодорожников 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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