Источник: стали известны условия контракта Дзюбы в случае перехода в «Крылья Советов»

Нападающий Артем Дзюба подпишет однолетний контракт с «Крыльями Советов», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По его информации, зарплата 35-летнего россиянина составит 5 миллионов рублей в месяц плюс 10 миллионов в виде бонусов. Отмечается, что сделку должны одобрить власти Самарской области.

О том, что Дзюба может стать игроком «Крыльев Советов» в четверг, 15 августа, сообщил футбольный комментатор Константин Генич.

Этим летом нападающий стал свободным агентом после окончания контракта с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 форвард провел за железнодорожников 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.