«Это недоразумение, что команда сейчас на последнем месте. Мы достойны гораздо большего». Интервью тренера «Факела» Пятибратова

«СЭ» поговорил с новым главным тренером воронежцев Дмитрием Пятибратовым.

12 августа «Факел» объявил о прекращении сотрудничества с тренером Игорем Черевченко. После четырех туров воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав всего одно очко.

В клуб вернулся Дмитрий Пятибратов, который руководил командой с сентября 2022 по апрель 2023 года. В интервью «СЭ» 48-летний специалист рассказал, почему решил вернуться в «Факел», как оценивает состав воронежцев, о решении покинуть «Чайку» и о предложении поработать в Италии.

«Никакого времени на раздумья не брал»

— Дмитрий Анатольевич, какие эмоции от возвращения в «Факел»?

— Самые положительные! Сложно описать чувства. Знаете, когда сердце начинает учащенно биться, когда пульс поднимается? Эти эмоции схожи с теми, которые испытываешь на стадионе, наполненном до отказа болельщиками. С теми, когда на последних минутах матча твоя команда забивает решающий мяч. Мурашки по коже.

Вспоминаю наши игры против «Краснодара», «Зенита», «Ростова», «Динамо». Эти моменты счастья на всю жизнь останутся в моей памяти. Мне очень дороги такие воспоминания. Несомненно, я покидал команду с грустью, потому что мне нравилось здесь находиться. И я мечтал вернуться в «Факел». Так и случилось.

Руководители здесь всегда ценили мой труд, а воронежские болельщики помогали справляться с самыми сложными ситуациями. Думаю, все тогда понимали, что наши ребята играли с душой. Даже если у нас что-то не получалось, мы старались. А когда человек отдает себя всего без остатка — люди это видят. Поэтому, повторю, я счастлив находиться сейчас здесь.

— Когда пришло приглашение от «Факела» вернуться в клуб?

— Ко мне обратились утром на следующий день после известий об уходе Игоря Черевченко. Накануне было командное мероприятие с «Чайкой» — мы жарили шашлыки, была вся команда, жены, дети. Уже тогда в прессе начали появляться различные материалы не только про меня и «Факел», но и, например, про «Черноморец». Но я не имел к этому никакого отношения. Звонок от руководства «Факела», повторю, поступил после отставки.

— И как быстро вы приняли приглашение?

— Поговорили, и я тут же принял решение. Никакого времени на раздумья не брал. Даже не ставил такой вопрос. Мне все сразу было ясно.

— С чем связана такая любовь к воронежскому клубу?

— Я никогда не стеснялся высказывать свою преданность «Факелу». Здесь мне было всегда хорошо. Именно в Воронеже мне дали шанс попробовать себя в роли главного тренера на уровне премьер-лиги. Да и сам город мне полюбился. А человек устроен так, что он всегда стремится вернуться туда, где ему хорошо.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Мы мечтали с игроками «Чайки», что будем стремиться выйти в РПЛ»

— Как вы договорились с «Чайкой», чтобы вас отпустили, тем более после такого успешного старта в первой лиге?

— Это было крайне тяжело. В «Чайке» тоже собрался фантастический коллектив. Вместе мы шли по заранее продуманному пути. Выходили с достоинством из крайне трудных положений. И атмосфера была шикарная! «Чайка» — самый скромный представитель первой лиги в плане ресурсов, но это не мешало нам показывать результат.

— Что чувствовали, когда объявляли о своем уходе из «Чайки»?

— В день, когда я должен был сделать свое заявление об уходе перед командой, конечно, волновался. Но это часть нашей профессии. Мы мечтали с игроками «Чайки», что будем стремиться выйти в РПЛ — все вместе. Но и была договоренность, если у кого-то появится индивидуальное предложение, он сможет его рассматривать. В команде понимали, что я не перейду в другой клуб из той же лиги, но если у меня появится предложение от «Факела», то я его приму. Все было честно. Но от этого не менее тяжело на душе.

— Как сказали о своем уходе из «Чайки» игрокам?

— У меня стоял ком в горле, когда я должен был сказать о своем переходе команде. Все очень стремительно происходило. Написал в группу ребятам о том, что мы уезжаем, предложил встретиться на стадионе. Это было лишь пожелание, так как у команды был выходной. Но все пришли. Когда ребята организовали прощальный коридор, у меня были слезы. Спасли очки. Но мне не стыдно об этом говорить. Эмоции захлестнули. Напоследок я сказал парням, что они должны быть сильными и всем доказать, что они достойные футболисты.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Это недоразумение, что наше место сейчас внизу турнирной таблицы»

— Когда вы покинули «Факел», то говорили, что хотите найти клуб, где можно работать в долгосрочной перспективе. Обсуждалась ли с руководством клуба эта долгосрочная перспектива?

— Все предельно просто — тренер отвечает за результат. Все прекрасно знают о возможностях «Факела». Здесь предельно честны со всеми специалистами, с которыми работали. Со мной — точно. Заранее все обговорено. У клуба прозрачная политика. Обе стороны хотят долгосрочного сотрудничества. Но для этого нужно работать. Надо давать результат. Условия для этого созданы.

— Что изменилось в «Факеле» за год вашего отсутствия?

— Когда я вернулся в «Факел», многие вещи меня удивили — видно, что клуб быстро развивается. Поглядите, какой прекрасный стадион построили! Но есть и менее заметные для людей со стороны детали, скажу так, у главного тренера стало больше возможностей для творческой работы.

Роман Гурамович (Асхабадзе, гендиректор «Факела». — Прим. «СЭ») ведет за собой всех, он ставит большие цели перед клубом. Но столь же высокие требования у него и к себе. Этот пример заставляет работать с такой же самоотдачей весь коллектив. Когда я впервые возглавил «Факел», это же был, соответственно, мой первый опыт работы в РПЛ в качестве главного тренера. Кирилл Николаевич (Котов, спортивный директор «Факела». — Прим. «СЭ») и Александр Сергеевич (Самедов, старший селекционер. — Прим. «СЭ») направляли меня. Они долго работают на самом высоком уровне. Когда с ними общаюсь, понимаю, насколько они живут «Факелом», насколько пропитались духом этого клуба.

— Как оцените нынешний состав «Факела»?

— Прекрасно знаю возможности этих футболистов. Со многими был знаком ранее лично, они играли при мне. Но и наши новички мне также очень хорошо известны. Скажу даже так: некоторые из них могли прийти в «Факел» ранее, я лично был заинтересован в этом, но тогда не сложилось. В нынешнем составе собраны отличные футболисты. При первой встрече в раздевалке сказал им: «Это недоразумение, случайность — то, что наше место сейчас внизу турнирной таблицы. Мы достойны большего. У нашей команды есть все качества, чтобы показывать крутой современный футбол». Теперь это уже задача тренерского штаба — помочь игрокам раскрыться с лучшей стороны.

— Впереди у вас игра против «Спартака», который проигрывал «Факелу» дважды подряд. Как отреагировали на новости о переносе игры в Москву?

— Это наши реалии. Мы их принимаем. В текущих условиях был выбран наиболее оптимальный вариант. Необходимо сказать спасибо всем тем, кто смог так оперативно согласовать вопрос об обмене домашними встречами. Играть в Москве с нашими болельщиками — это круто. Представьте ситуацию: приехал бы столичный «Спартак» в Воронеж, но встречу пришлось бы проводить при пустых трибунах. На мой взгляд, это было бы как раз очень жесткое решение. Считаю, что наши болельщики заслуживают того, чтобы видеть матчи лучших команд страны.

— Какие ожидания от этой встречи?

— Игра со «Спартаком» — это грандиозный праздник. Наш соперник — один из флагманов отечественного футбола. Но самое главное, мы хотим показать вживую нашим болельщикам, что мы можем выступать достойно против лучших команд нашей страны. Да, мы — андердоги. Так на нас смотрят все. Значит, будем доказывать, что «Факел» достоин представлять свой регион в РПЛ.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Знакомый агент позвонил, спросил, готов ли я поработать в Италии»

— За год отсутствия в РПЛ какие изменения в лиге бросаются в первую очередь?

— Концовка прошлого чемпионата мне понравилась: до последнего момента не было понятно, кто же сохранит за собой первое место, а кому придется, скажем так, понижаться в классе. Практически не было матчей без борьбы. Футбол стал более конкурентоспособным. Каждый может обыграть каждого. Я бы не стал сейчас выделять какие-либо команды.

И скажу еще одно — нужно ценить то, что у нас есть. Мы часто смотрим в сторону с мыслями: «Может, там лучше?» Но задумайтесь, как много стало появляться самобытных молодых игроков в российском чемпионате. Они проявляют себя ярко. Свежая кровь нужна была РПЛ. Сейчас это есть. Плюс болельщиков становится все больше на каждом матче. Повторю — все это нужно ценить.

— Как вы изменились за год после ухода из «Факела»?

— Непростой вопрос. Тяжело судить изнутри. Думаю, я стал немного опытнее, мудрее, рассудительнее. Могу сказать точно — во мне по-прежнему горит футбольный огонь, сохранил свою страсть к игре. Мне хочется жить ярко, позитивно и помочь команде прийти к успеху. Время, единственное, научило меня спокойнее принимать более жесткие решения.

— Вы рассказывали, что было предложение из серии В Италии. Вы поняли, как на вас вышел итальянский клуб?

— Секрета нет. Знакомый агент позвонил, спросил, готов ли я поработать в Италии. Потенциально был готов, если бы все интересы сторон совпали. Мне как тренеру интересно открывать для себя что-то новое. Но, как я понимаю, они не рискнули в нынешней ситуации брать наставника из нашей страны.

— Удивились от такого варианта продолжения карьеры?

— В жизни случается немало вещей, которые изначально кажутся фантастическими. Когда работал тренером в первенстве Крыма, немногие, наверное, могли предположить, что через два с половиной года я же буду главным тренером команды премьер-лиги. Но я шел к своей мечте. У меня были хорошие учителя. И благодарен судьбе, что все складывается именно так. За тем, что у меня есть сейчас, стоит тяжелый каждодневный труд.

— Вы рассказывали о дружбе с Геничем, Константин не верил в сезоне-2022/23, что «Факел» останется в РПЛ. Готовы ли вы сейчас поспорить, что «Факел» сохранит прописку?

— Константин — для меня эталон российского комментатора, он знает футбол изнутри и смело оперирует своими знаниями. Зачем мне спорить? Я лишь готов сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы выполнить задачу, поставленную перед «Факелом». В нас будет страсть, будет огонь, и мы очень хотим, чтобы болельщики гордились командой. Не можем подвести их. Уверяю, равнодушных не будет, мы станем работать каждый день, зная, что за нашими спинами такая поддержка.