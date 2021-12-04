Промес повторил достижение Тихонова и спас «Спартака» от антирекорда

В матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» дома победил «Ахмат» (2:1) и прервал растянувшуюся на шесть туров безвыигрышную серию в премьер-лиге. Такие же серии красно-белые выдавали в сезонах-2005 и -2019/20, а также на стыке сезонов-2002 и -2003 и сезонов-2014/15 и -2015/16. Худший результат в современной истории команды пришелся на время работы Невио Скалы, при котором москвичи умудрились в семи турах потерпеть шесть неудач при одной ничьей.

Самые продолжительные безвыигрышные серии «Спартака» в чемпионатах России

Сезон Тренер И Н П М Как прервали 2004 Невио Скала 7 1 6 4-16 Алания (г) — 2:0 2019/20 Олег Кононов (4), Сергей Кузнецов (1), Доменико Тедеско (1) 6 1 5 3-8 Локомотив (г) — 3:0 2002-2003 Олег Романцев 6 2 4 5-9 Уралан (г) — 2:1 2014/15-2015/16 Мурат Якин (5), Дмитрий Аленичев (1) 6 3 3 9-16 Краснодар (г) — 1:0 2021/22 Руй Витория 6 4 2 7-13 Ахмат (д) — 2:1 2005 Александр Старков 6 4 2 4-7 Ростов (д) — 2:0

Три очка красно-белым принес Квинси Промес, для которого этот мяч оказался 26-м решающим за время выступления за «Спартак». Голландец повторил клубный рекорд, который больше 20 лет принадлежал Андрею Тихонову. Но если Андрею для 26 побед понадобилось 192 матча, то Квинси — 138. Кстати, в списке лучших снайперов «Спартака» Промес занимает четвертое место, уступая только Егору Титову, Роману Павлюченко и Андрею Тихонову. Причем от второй строчки голландца отделяет всего четыре мяча.

Победные голы футболистов «Спартака» в чемпионатах России

Игрок Сезоны Матчи Голы Победные Квинси Промес 2014-2019, 2021-н.в. 138 66 26 Андрей Тихонов 1992-2000, 2011/12 192 68 26 Роман Павлюченко 2003-2008 141 69 21 Егор Титов 1995-2008 324 86 20 Владимир Бесчастных 1992-1994, 2001-2002 104 56 18 Веллитон 2007-2013 104 57 14 Юра Мовсисян 2013-2015 62 25 11 Виктор Онопко 1992-1995 108 23 11 Александр Ширко 1995-2001 128 40 11 Илья Цымбаларь 1993-1999 146 42 11

Среди главных иностранных бомбардиров чемпионата Квинси теперь делит пятое место с армейским ивуарийцем Сейду Думбья, проведшим на 30 матчей меньше. От замыкающего топ-3 португальца Данни Промес отстает на два гола, от дуэта рекордсменом Вагнер Лав-Азмун — на 19.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России