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Промес повторил достижение Тихонова и спас «Спартака» от антирекорда

20:48
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» дома победил «Ахмат» (2:1) и прервал растянувшуюся на шесть туров безвыигрышную серию в премьер-лиге. Такие же серии красно-белые выдавали в сезонах-2005 и -2019/20, а также на стыке сезонов-2002 и -2003 и сезонов-2014/15 и -2015/16. Худший результат в современной истории команды пришелся на время работы Невио Скалы, при котором москвичи умудрились в семи турах потерпеть шесть неудач при одной ничьей.

Самые продолжительные безвыигрышные серии «Спартака» в чемпионатах России

Сезон

Тренер

И

Н

П

М

Как прервали

2004

Невио Скала

7

1

6

4-16

Алания (г) — 2:0

2019/20

Олег Кононов (4), Сергей Кузнецов (1), Доменико Тедеско (1)

6

1

5

3-8

Локомотив (г) — 3:0

2002-2003

Олег Романцев

6

2

4

5-9

Уралан (г) — 2:1

2014/15-2015/16

Мурат Якин (5), Дмитрий Аленичев (1)

6

3

3

9-16

Краснодар (г) — 1:0

2021/22

Руй Витория

6

4

2

7-13

Ахмат (д) — 2:1

2005

Александр Старков

6

4

2

4-7

Ростов (д) — 2:0

Три очка красно-белым принес Квинси Промес, для которого этот мяч оказался 26-м решающим за время выступления за «Спартак». Голландец повторил клубный рекорд, который больше 20 лет принадлежал Андрею Тихонову. Но если Андрею для 26 побед понадобилось 192 матча, то Квинси — 138. Кстати, в списке лучших снайперов «Спартака» Промес занимает четвертое место, уступая только Егору Титову, Роману Павлюченко и Андрею Тихонову. Причем от второй строчки голландца отделяет всего четыре мяча.

Победные голы футболистов «Спартака» в чемпионатах России

Игрок

Сезоны

Матчи

Голы

Победные

Квинси Промес

2014-2019, 2021-н.в.

138

66

26

Андрей Тихонов

1992-2000, 2011/12

192

68

26

Роман Павлюченко

2003-2008

141

69

21

Егор Титов

1995-2008

324

86

20

Владимир Бесчастных

1992-1994, 2001-2002

104

56

18

Веллитон

2007-2013

104

57

14

Юра Мовсисян

2013-2015

62

25

11

Виктор Онопко

1992-1995

108

23

11

Александр Ширко

1995-2001

128

40

11

Илья Цымбаларь

1993-1999

146

42

11

Среди главных иностранных бомбардиров чемпионата Квинси теперь делит пятое место с армейским ивуарийцем Сейду Думбья, проведшим на 30 матчей меньше. От замыкающего топ-3 португальца Данни Промес отстает на два гола, от дуэта рекордсменом Вагнер Лав-Азмун — на 19.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Вагнер Лав

Бразилия

2004-2013

169

85

Сердар Азмун

Иран

2013-н.в.

208

85

Данни

Португалия

2005-2017

270

68

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

2010-2015

108

66

Квинси Промес

Голландия

2014-2019, 2021-н.в.

138

66

Кристиан Нобоа

Эквадор

2007-н.в.

318

62

Веллитон

Бразилия

2007-2012

104

57

Халк

Бразилия

2012-2016

97

55

Сергей Корниленко

Белоруссия

2008-2014, 2015-2017, 2018/19

177

54

Кевин Кураньи

Германия

2010-2015

123

50

Назим Сулейманов

Азербайджан

1992-1998

150

50
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 17:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Ахмат
Голы
Мозес, 13 (1:0), Уткин, 45+3 (1:1), Промес, 87 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Джикия Айртон Денисов Хендрикс (Зобнин, 59 ) Литвинов Промес Мозес (Мелкадзе, 81 ) Соболев Игнатов (Бакаев, 72 )
Ахмат
Гудиев Семенов Нижич Богосавац Тодорович Коновалов (Карапузов, 46) Швец Уткин Харин (Конате, 88) Полярус (Садулаев, 78) Архипов (Себай, 55)
Предупреждения
Промес 65, Жиго 72, Айртон 89, Селихов 90  -  Коновалов 5, Семенов 38, Архипов 49
Удаления
Соболев 32
Судьи
Мешков (Дмитров) Мухтаров (Петрозаводск) Ковалев (Реутов)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Богач (Люберцы)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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