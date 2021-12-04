Промес повторил достижение Тихонова и спас «Спартака» от антирекорда
В матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» дома победил «Ахмат» (2:1) и прервал растянувшуюся на шесть туров безвыигрышную серию в премьер-лиге. Такие же серии красно-белые выдавали в сезонах-2005 и -2019/20, а также на стыке сезонов-2002 и -2003 и сезонов-2014/15 и -2015/16. Худший результат в современной истории команды пришелся на время работы Невио Скалы, при котором москвичи умудрились в семи турах потерпеть шесть неудач при одной ничьей.
Самые продолжительные безвыигрышные серии «Спартака» в чемпионатах России
|
Сезон
|
Тренер
|
И
|
Н
|
П
|
М
|
Как прервали
|
2004
|
Невио Скала
|
7
|
1
|
6
|
4-16
|
Алания (г) — 2:0
|
2019/20
|
Олег Кононов (4), Сергей Кузнецов (1), Доменико Тедеско (1)
|
6
|
1
|
5
|
3-8
|
Локомотив (г) — 3:0
|
2002-2003
|
Олег Романцев
|
6
|
2
|
4
|
5-9
|
Уралан (г) — 2:1
|
2014/15-2015/16
|
Мурат Якин (5), Дмитрий Аленичев (1)
|
6
|
3
|
3
|
9-16
|
Краснодар (г) — 1:0
|
2021/22
|
Руй Витория
|
6
|
4
|
2
|
7-13
|
Ахмат (д) — 2:1
|
2005
|
Александр Старков
|
6
|
4
|
2
|
4-7
|
Ростов (д) — 2:0
Три очка красно-белым принес Квинси Промес, для которого этот мяч оказался 26-м решающим за время выступления за «Спартак». Голландец повторил клубный рекорд, который больше 20 лет принадлежал Андрею Тихонову. Но если Андрею для 26 побед понадобилось 192 матча, то Квинси — 138. Кстати, в списке лучших снайперов «Спартака» Промес занимает четвертое место, уступая только Егору Титову, Роману Павлюченко и Андрею Тихонову. Причем от второй строчки голландца отделяет всего четыре мяча.
Победные голы футболистов «Спартака» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
Голы
|
Победные
|
Квинси Промес
|
2014-2019, 2021-н.в.
|
138
|
66
|
26
|
Андрей Тихонов
|
1992-2000, 2011/12
|
192
|
68
|
26
|
Роман Павлюченко
|
2003-2008
|
141
|
69
|
21
|
Егор Титов
|
1995-2008
|
324
|
86
|
20
|
Владимир Бесчастных
|
1992-1994, 2001-2002
|
104
|
56
|
18
|
Веллитон
|
2007-2013
|
104
|
57
|
14
|
Юра Мовсисян
|
2013-2015
|
62
|
25
|
11
|
Виктор Онопко
|
1992-1995
|
108
|
23
|
11
|
Александр Ширко
|
1995-2001
|
128
|
40
|
11
|
Илья Цымбаларь
|
1993-1999
|
146
|
42
|
11
Среди главных иностранных бомбардиров чемпионата Квинси теперь делит пятое место с армейским ивуарийцем Сейду Думбья, проведшим на 30 матчей меньше. От замыкающего топ-3 португальца Данни Промес отстает на два гола, от дуэта рекордсменом Вагнер Лав-Азмун — на 19.
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
2004-2013
|
169
|
85
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
2013-н.в.
|
208
|
85
|
Данни
|
Португалия
|
2005-2017
|
270
|
68
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
2010-2015
|
108
|
66
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2019, 2021-н.в.
|
138
|
66
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
2007-н.в.
|
318
|
62
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2012
|
104
|
57
|
Халк
|
Бразилия
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
2008-2014, 2015-2017, 2018/19
|
177
|
54
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
2010-2015
|
123
|
50
|
Назим Сулейманов
|
Азербайджан
|
1992-1998
|
150
|
50
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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