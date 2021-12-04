Акинфеев: «Победу над «Крыльями Советов» хочу разделить с болельщиками»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев разделил победу над «Крыльями Советов» (1:0) с болельщиками команды.
«Как сказал в интервью — победу хочу разделить с болельщиками. Лучшее, что мы могли сегодня для них сделать — выиграть и набрать три очка. Игра была не самой лучшей, но в нынешний непростой период главным было победить. ЦВБП!», — написал игрок в Instagram.
Активные болельщики ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов» в знак протеста против массового задержания фанатов армейцев. Также трибуну покинули болельщики самарского клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю