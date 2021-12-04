«Локомотив» в меньшинстве проиграл «Уралу», команда Гисдоля потерпела третье поражение подряд

«Локомотив» на своем поле уступил «Уралу» в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб проиграл с минимальным счетом — 0:1.

Победный мяч в конце первого тайма забил полузащитник Рафал Аугустыняк. Он реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой Тином Едваем в своей штрафной.

А в начале второго тайма хорват получил вторую желтую карточку и оставил «Локо» в меньшинстве.

Московский клуб потерпел третье поражение подряд в РПЛ. Команда идет на пятом месте, имея в активе 25 очков.

«Урал» набрал 16 очко и ушел из зоны вылета, поднявшись с последнего на 12-е место в турнирной таблице.