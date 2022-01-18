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Леонид Федун высказался по поводу закона о пиве на стадионах

Микеле Антонов
Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» рассказал о влиянии закона о пиве на клубы.

«К сожалению, ничего конкретного сказать про закон о пиве не могу. Это нужно спрашивать у депутатов. Знаю, что был позитивный отзыв правительства. Мы все находимся в стадии ожидания, поскольку осталось мало реальных источников повышения доходов для клуба. Это одна из тех возможностей, что до сих пор не использовали. Не скажу, что закон о пиве будет много помогать «Спартаку». Но в любом случае это увеличение дохода, что есть хорошо», — сказал Федун «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах РФ действует с 2005 года. 3 сентября министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что законопроект о возвращении напитка на стадионы рассматривается, а министерство выскажет свою позицию по этому поводу в ближайшее время.

Леонид Федун. «Не вижу никаких угроз для «Спартака» в ОАЭ». Эксклюзивное интервью Леонида Федуна

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ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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