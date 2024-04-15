Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:20

Президент «Урала»: «Даже мысли не было расстаться с Гончаренко!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил перспективы команды в борьбе за сохранение прописки в РПЛ после победы в матче 24-го тура с «Динамо» (2:1).

«Рано делать выводы. Надо играть, подниматься выше. Сами виноваты в том, что оказались в таком положении. Но при этом я же вижу, как работают наши тренеры. На сборах, на тренировках. Понимаю, что рано или поздно деятельность Гончаренко и его помощников должна принести свои плоды. Поверьте, у нас замечательный тренерский штаб! Да, что-то не получалось, где-то не повезло, в каких-то играх судьи ошиблись против «Урала».

Но у меня ни разу не было мысли расстаться с Виктором Михайловичем. Мне же часто задавали и задают вопрос про кредит доверия к Гончаренко. Всегда отвечаю: большой! Я очень рад, что он в нашей команде», — сказал Иванов.

 
Алексей Каштанов (&laquo;Урал&raquo;) и&nbsp;Николас Маричаль (&laquo;Динамо&raquo;). «Ласково пообщались с Каштановым после игры. Но если бы Казарцев и этот гол не засчитал...» Президент «Урала» — о победе над «Динамо»

Гончаренко возглавил «Урал» летом 2022 года. Под его руководством команда одержала 28 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 28 поражений. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

На данный момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 23 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
2
2
Читайте также
Хет-трик Кузьменко принес «Калгари» победу над «Анахаймом»
«Бавария» не выиграла чемпионат Германии впервые с 2012 года
Politico назвала причину отказа Байдена выступать с обращением после атаки Ирана
Прощай, Абаскаль, мы не будем скучать. «Спартак» уволил тренера, который променял свои амбиции и талант на шоу и скандалы
Медведчук назвал Зеленского причиной разрушения Украины
Суд арестовал имущество министра ЖКХ Новосибирской области на 14 млн
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
Президент «Урала» об удалении Каштанова: «Он сказал, что даже не помнил о первой желтой»
Президент «Урала»: «Почему не поставили пенальти в ворота «Динамо» за руку Чавеса?»
«Ласково пообщались с Каштановым после игры. Но если бы Казарцев и этот гол не засчитал...» Президент «Урала» — о победе над «Динамо»
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
В «Факеле» считают, что арбитр Любимов не достоин работать в РПЛ
Деменко: «Зенит» на 85 процентов уже чемпион. Я не вижу, кто сейчас способен его остановить»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Урала» об удалении Каштанова: «Он сказал, что даже не помнил о первой желтой»

Умер многолетний начальник команды и менеджер «Спартака» Валерий Жиляев
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 0 : 1
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости