Президент «Урала»: «Даже мысли не было расстаться с Гончаренко!»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил перспективы команды в борьбе за сохранение прописки в РПЛ после победы в матче 24-го тура с «Динамо» (2:1).

«Рано делать выводы. Надо играть, подниматься выше. Сами виноваты в том, что оказались в таком положении. Но при этом я же вижу, как работают наши тренеры. На сборах, на тренировках. Понимаю, что рано или поздно деятельность Гончаренко и его помощников должна принести свои плоды. Поверьте, у нас замечательный тренерский штаб! Да, что-то не получалось, где-то не повезло, в каких-то играх судьи ошиблись против «Урала».

Но у меня ни разу не было мысли расстаться с Виктором Михайловичем. Мне же часто задавали и задают вопрос про кредит доверия к Гончаренко. Всегда отвечаю: большой! Я очень рад, что он в нашей команде», — сказал Иванов.

Гончаренко возглавил «Урал» летом 2022 года. Под его руководством команда одержала 28 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 28 поражений. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

На данный момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 23 матчах.