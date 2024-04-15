Умер многолетний начальник команды и менеджер «Спартака» Валерий Жиляев

Как стало известно «СЭ», умер многолетний начальник команды и менеджер «Спартака» Валерий Жиляев. Ему было 83 года.

С 1976 по 1984 год он работал в хоккейном «Спартаке». С 1985 по 1987 год — в «Красной Пресне» вместе с Олегом Романцевым.

В 1988 году трудился в команде «Спартак» (Орджоникидзе). С 1989 года Валерий Владимирович работал в футбольном московском «Спартаке».

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Валерия Владимировича.