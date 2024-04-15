«Ласково пообщались с Каштановым после игры. Но если бы Казарцев и этот гол не засчитал...» Президент «Урала» — о победе над «Динамо»
— Раз победили, значит, наиграли на три очка, — считает Иванов. — Хотя матч получился сверхэмоциональным. Ничего — двигаемся дальше. Впереди все самое сложное.
— Что в раздевалке сказали Каштанову? Алексей забил победный мяч, но снял футболку и получил вторую желтую карточку...
— Пусть этот разговор останется между нами (улыбается). Ласково с ним пообщались. Поздравил его с голом. Вторая желтая? Эмоции... Он был весь в игре. Мог забить и в первом тайме. В итоге получилось отличиться в самой концовке. Алексей сказал мне: «Я даже забыл, что у меня уже была карточка! Простите». Ну что поделаешь... Зато принес команде три очка! Эмоции... Один раз можно и простить.
— Довольны качеством футбола «Урала»?
— Мы и против «Крыльев» смотрелись неплохо. Сейчас играем уже в другой футбол, более интересный. Я доволен. Немного не хватило сегодня стабильности. Начали-то ребята хорошо, строго выполняли все тренерские установки, открыли счет. Потом динамовцы сравняли, и, как показалось, в действиях наших футболистов появилось какое-то волнение. Во втором тайме стали создавать моменты. Правда, и гости имели неплохие шансы. Нам чуть больше повезло в завершающей стадии. При этом, считаю, надо было назначать пенальти в ворота москвичей.
— По-вашему, мяч попал Чавесу в руку?
— Конечно! Я не понимаю всех этих трактовок! У нас же на скамейке тоже люди пересматривали эпизод. Они сразу сказали — чистый пенальти, сейчас назначат. А Казарцев принимает другое решение... Ну как так?! По-разному смотрим на футбол, что ли?!
— После поражения от «Крыльев» вы довольно жестко прошлись по Кукуяну и Бобровскому, но ЭСК их поддержала.
— Хм... А могло быть иначе? Я не удивлен.
— Почему?
— Не сомневался, что комиссия их поддержит. Ну вот такая тенденция. Меня удивляет другое.
— Что?
— Кукуян год нас не судил. Год! И сейчас он судит два наших домашних матча.
— Но с «Зенитом» вроде все было очевидно — 1:4.
— Да. Про эту игру я ничего не хочу сказать. Но потом-то были «Крылья». Я уже все сказал про решения Кукуяна и Бобровского в той встрече. Но повторю свой вопрос: почему человек не судит нас год, а потом его ставят на два подряд домашних матча? Вот почему? Работает арбитр из Сочи, а мы с клубом из этого города боремся за выживание. Мне кто-нибудь объяснит? Вообще-то борьба за выживание даже тяжелее, чем борьба за золото.
— О чем думали, когда судьи проверяли гол Каштанова и могли его отменить из-за возможного офсайда?
— Подумал, если Казарцев и этот мяч не засчитает... Вообще тогда ужас!
— Как вам игра Ионова, который присоединился к команде перед возобновлением сезона?
— Алексей — опытный футболист. Сегодня вышел на замену, свою работу выполнил. Приносит команде пользу. Я им доволен. Да, он не забивает. Но, по идее, это и не его работа. Ионов отдает передачи, напрягает защитников, бежит.
— Как теперь оцените перспективы «Урала» в борьбе за выживание?
— Рано делать выводы. Надо играть, подниматься выше. Сами виноваты в том, что оказались в таком положении. Но при этом я же вижу, как работают наши тренеры. На сборах, на тренировках. Понимаю, что рано или поздно деятельность Гончаренко и его помощников должна принести свои плоды. Поверьте, у нас замечательный тренерский штаб! Да, что-то не получалось, где-то не повезло, в каких-то играх судьи ошиблись против «Урала».
Но у меня ни разу не было мысли расстаться с Виктором Михайловичем. Мне же часто задавали и задают вопрос про кредит доверия к Гончаренко. Всегда отвечаю: большой! Я очень рад, что он в нашей команде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|3 : 1
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|2 : 1
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|0 : 1
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|2 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6