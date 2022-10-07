Президент «Урала»: «Мы обошли «Локомотив»? Не смотрю на таблицу»

Иванов высказался о том, что «Урал» обошел «Локомотив» в таблице РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о том, что после победы над «Химками» (2:1) команда обошла «Локомотив» в таблице РПЛ.

«Мы обогнали «Локомотив»? Я на таблицу не смотрю. Нам надо набирать очки сейчас. Весной будем смотреть, какими мы будем идти в таблице», — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» набрал 10 очков и поднялся на 12-е место в РПЛ.