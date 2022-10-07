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7 октября, 20:04

В «Урале» объяснили причины победной серии команды

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Химками» в 12-м туре РПЛ (2:1).

«Была тяжелая игра. Есть какое-то опустошение. Много нервов было, пропустили гол на последних минутах. Команда очень хорошо работает. Ребята полностью выкладываются на тренировках. Последние победы — результат работы тренера и команды. Эта работа дает результат. Нам много игр не везло», — сказал Иванов «СЭ».

Также президент «Урала» высказался об отставке Игоря Шалимова.

«У тренера такая профессия. Ни один тренер не работает пожизненно в одном клубе. Когда-то приходится уходить. Мы с Игорем Михайловичем в хороших отношениях, но всякое бывает. У одного тренера не сложилось, пришел другой, и что-то стало получаться», — добавил он.

«Урал» набрал 10 очков и поднялся на 12-е место в РПЛ.

РПЛ
ФК Урал
ФК Химки
Григорий Иванов (руководитель)
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
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 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
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