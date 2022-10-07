Радченко: «Бакаев получает недостаточно игровой практики для себя»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко высказал мнение, почему полузащитник Зелимхан Бакаев получает мало игрового времени в команде из Санкт-Петербурга.

«Да, многие игроки в сборной получают мало игровой практики в клубах, как Бакаев, — приводит Metaratings.ru слова Радченко. — Но мы понимаем, в каком клубе играет Зелимхан, в «Зените» очень большая конкуренция и сильные легионеры. Ему нужно бороться за место в составе, но он получает недостаточно игровой практики для себя. Он может завоевать место в старте, Семак ему доверяет, просто Зелимхану надо пользоваться своими шансами».

Воспитанник «Спартака» Бакаев летом на правах свободного агента перешел в «Зенит».

В этом сезоне 26-летний хавбек не провел за сине-бело-голубых ни одного полного матча, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 13 играх.