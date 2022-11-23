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Сегодня, 18:52

Григорий Иванов: «О будущем Гаджимурадова будем думать после окончания сезона»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с будущим нападающего Рамазана Гаджимурадова.

Агент футболиста Дмитрий Кигинько рассказал, что летом «Спартак» всерьез интересовался 24-летним вингером

— У Гаджимурадова действующий контракт, он футболист «Урала». — Зачем нам делать ему предложение о продлении контракта? Никаких предложений не делали. А там будут решать наш спортивный отдел, главный тренер. Дайте нам сезон закончить, а потом уже будем думать о Гаджимурадове, — сказал Иванов «РБ Спорт».

Контракт Рамазана Гаджимурадова с «Уралом» рассчитан до 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-o-budushhem-gadzhimuradova-budem-dumat-posle-okonchaniya-sezona/

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2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

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ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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