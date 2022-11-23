Полузащитник «Оренбурга» Марин считает, что Сычевой способен проявить себя в Европе

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин оценил перспективы своего одноклубника Владимира Сычевого.

«Получится ли у него перейти в топ-клуб? Да. Хотя кроме Сыча в «Оренбурге» много других качественных игроков. Они имеют все возможности, чтобы играть за большие команды. Слухи о «Црвене Звезде»? Если хорошая команда, участник еврокубков, предложит ему хороший контракт — почему бы и нет? Думаю, Сычевой сможет заиграть в любом европейском клубе», — приводит Sport24 слова Марина.

В сезоне-2022/23 Сычевой забил 17 голов и сделал 2 результативных передачи в 18 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что форвард отказался от перехода в сербскую «Црвену Звезду».