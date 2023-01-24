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Сегодня, 17:03

Испанский тренер по физподготовке покинул «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер по физподготовке Хосе Пастор Верчили покидает «Динамо», сообщает пресс-служба команды.

Футбольный клуб «Динамо» и тренер по физической подготовке расторгли контракт по соглашению сторон.

«Благодарим Пепе за ответственную работу и весомый вклад в успехи команды! Мы не прощаемся, а говорим «до встречи!» — говорится в заявление клуба.

Это решение связано с личными обстоятельствами 44-летнего испанского специалиста, который трудился в тренерском штабе бело-голубых с января 2020 года.

Источник: https://t.me/fcdynamo/11723
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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