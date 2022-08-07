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Президент «Торпедо» заявил, что еще рано задавать вопросы о доверии к главному тренеру

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Президент «Торпедо» Денис Маслов заявил, что еще рано задавать вопросы о доверии к главному тренеру команды Александру Бородюку.

7 августа «Торпедо» проиграло «Химкам» в матче 4-го тура РПЛ (1:3).

«Мне кажется, что в первые 15 минут мы осваивались, поэтому успели пропустить мяч. Привыкали в игре, немного были не в своей тарелке. Потом инициативу полностью перехватили, была куча моментов. Потом тренеры произвели замены, игра поменялась.

Как оценю старт и что нужно добавить? Если бы после четырех туров было 12 очков, то, наверное, такого вопроса на было. Сейчас одно очко. Конечно, мы скорее недовольны, чем довольны, но что имеем, то имеем, будем работать. Доверие к Александру Генриховичу Бородюку? Рано задавать такие вопросы», — приводит слова Маслова ТАСС.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда в гостях 14 августа сыграет с «Оренбургом».

Источник: https://tass.ru/sport/15416537
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Денис Маслов
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 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
5
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
6
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
7
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
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 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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