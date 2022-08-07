Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:07

Йоканович — об игре Гагнидзе: «У нас появился еще один вариант игры в центре поля»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил игру некоторых футболистов команды в матче 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

— Сегодня вы впервые выпустили тандем форвардов Тюкавин — Смолов. Насколько довольны их игрой? Планируете ли в дальнейшем использовать их в паре?

— Да, сегодня мы впервые использовали такую схему, и, конечно, она может работать еще лучше. Во втором тайме Грулев переместился на позицию форварда и забил оттуда второй мяч. В футболе может многое произойти, и если что-то не работает, то мы должны искать план Б. И сегодня он сработал — мы набрали три очка. Перед следующей игрой посмотрим, какое сочетание подойдет лучше всего.

— Очень впечатляющую игру сегодня показал Лука Гагнидзе. Можете выделить его сегодня?

— Я согласен. Лука провел очень хорошую игру, показал свой характер, все время искал мяч. Не стоит забывать, что это еще очень молодой игрок, который впервые вышел в старте. У нас появился еще один вариант игры в центре поля, и это очень хорошие новости для меня и для команды.

— Несмотря на игру в два форварда, в атаке команда смотрелась не так ярко. Возможно, это связано с отсутствием Арсена Захаряна. Есть ли зависимость вашей схемы от его игры?

— Конечно, когда Захарян готов играть, то он выходит с первых минут. Но сегодня его не было, как и другого важного для нас футболиста Даниила Фомина. Так что нам пришлось искать другие варианты, и я не вижу необходимости говорить о том, кого сегодня не было на поле. Арсен будет важной частью команды в этом сезоне, и мы ожидаем от него качественного футбола.

Источник: https://fcdm.ru/news/slavisa-iokanovic-gagnidze-provel-ocen-xorosuiu-igru-i-pokazal-svoi-xarakter
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Славиша Йоканович
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 доступных продуктов, которые снизят уровень холестерина в крови
В шахматном мире России присудили разгромную победу над Украиной. Аркадий Дворкович выиграл президентские выборы FIDE
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йоканович — о победе над «Крыльями»: «Футболисты сделали то, что я от них ожидал»

Президент «Торпедо» заявил, что еще рано задавать вопросы о доверии к главному тренеру
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
5
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
6
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
7
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 0 : 2
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости