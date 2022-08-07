Йоканович — об игре Гагнидзе: «У нас появился еще один вариант игры в центре поля»
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил игру некоторых футболистов команды в матче 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).
— Сегодня вы впервые выпустили тандем форвардов Тюкавин — Смолов. Насколько довольны их игрой? Планируете ли в дальнейшем использовать их в паре?
— Да, сегодня мы впервые использовали такую схему, и, конечно, она может работать еще лучше. Во втором тайме Грулев переместился на позицию форварда и забил оттуда второй мяч. В футболе может многое произойти, и если что-то не работает, то мы должны искать план Б. И сегодня он сработал — мы набрали три очка. Перед следующей игрой посмотрим, какое сочетание подойдет лучше всего.
— Очень впечатляющую игру сегодня показал Лука Гагнидзе. Можете выделить его сегодня?
— Я согласен. Лука провел очень хорошую игру, показал свой характер, все время искал мяч. Не стоит забывать, что это еще очень молодой игрок, который впервые вышел в старте. У нас появился еще один вариант игры в центре поля, и это очень хорошие новости для меня и для команды.
— Несмотря на игру в два форварда, в атаке команда смотрелась не так ярко. Возможно, это связано с отсутствием Арсена Захаряна. Есть ли зависимость вашей схемы от его игры?
— Конечно, когда Захарян готов играть, то он выходит с первых минут. Но сегодня его не было, как и другого важного для нас футболиста Даниила Фомина. Так что нам пришлось искать другие варианты, и я не вижу необходимости говорить о том, кого сегодня не было на поле. Арсен будет важной частью команды в этом сезоне, и мы ожидаем от него качественного футбола.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
5
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
6
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
7
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
8
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|1 : 3
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|0 : 2
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0