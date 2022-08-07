Йоканович — об игре Гагнидзе: «У нас появился еще один вариант игры в центре поля»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил игру некоторых футболистов команды в матче 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

— Сегодня вы впервые выпустили тандем форвардов Тюкавин — Смолов. Насколько довольны их игрой? Планируете ли в дальнейшем использовать их в паре?

— Да, сегодня мы впервые использовали такую схему, и, конечно, она может работать еще лучше. Во втором тайме Грулев переместился на позицию форварда и забил оттуда второй мяч. В футболе может многое произойти, и если что-то не работает, то мы должны искать план Б. И сегодня он сработал — мы набрали три очка. Перед следующей игрой посмотрим, какое сочетание подойдет лучше всего.

— Очень впечатляющую игру сегодня показал Лука Гагнидзе. Можете выделить его сегодня?

— Я согласен. Лука провел очень хорошую игру, показал свой характер, все время искал мяч. Не стоит забывать, что это еще очень молодой игрок, который впервые вышел в старте. У нас появился еще один вариант игры в центре поля, и это очень хорошие новости для меня и для команды.

— Несмотря на игру в два форварда, в атаке команда смотрелась не так ярко. Возможно, это связано с отсутствием Арсена Захаряна. Есть ли зависимость вашей схемы от его игры?

— Конечно, когда Захарян готов играть, то он выходит с первых минут. Но сегодня его не было, как и другого важного для нас футболиста Даниила Фомина. Так что нам пришлось искать другие варианты, и я не вижу необходимости говорить о том, кого сегодня не было на поле. Арсен будет важной частью команды в этом сезоне, и мы ожидаем от него качественного футбола.