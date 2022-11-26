Семин считает, что Бердыев сможет привести «Сочи» в чувства после первой половины сезона

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи». Об этом ранее сообщил президент сочинцев Борис Ротенберг.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

«То, что Бердыев вернулся в российский чемпионат, это уже большой плюс, потому что он тренер высокой квалификации. Мы помним те матчи, которые были с «Барселоной», он единственный, кто мог с ними в тот период соперничать. Решение «Сочи» взять хорошего тренера, наверное, правильное. Получится ли у него привести «Сочи» в чувства после первой половины сезона? Конечно, получится, тренер же хороший», — сказал Семин «СЭ».

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров сезона-2022/23.

Ранее Бердыев работал в РПЛ с «Ростовом» и «Рубином». С казанцами он дважды становился чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка страны (2011/12) и два раза выигрывал Суперкубок России (2010, 2012).