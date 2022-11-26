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Сегодня, 17:42

Семин считает, что Бердыев сможет привести «Сочи» в чувства после первой половины сезона

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Курбан Бердыев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи». Об этом ранее сообщил президент сочинцев Борис Ротенберг.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

«То, что Бердыев вернулся в российский чемпионат, это уже большой плюс, потому что он тренер высокой квалификации. Мы помним те матчи, которые были с «Барселоной», он единственный, кто мог с ними в тот период соперничать. Решение «Сочи» взять хорошего тренера, наверное, правильное. Получится ли у него привести «Сочи» в чувства после первой половины сезона? Конечно, получится, тренер же хороший», — сказал Семин «СЭ».

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров сезона-2022/23.

Ранее Бердыев работал в РПЛ с «Ростовом» и «Рубином». С казанцами он дважды становился чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка страны (2011/12) и два раза выигрывал Суперкубок России (2010, 2012).

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ИТБ1 (1.5)

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Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
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Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
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РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
Юрий Семин
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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