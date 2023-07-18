Президент РПЛ: «У нас есть задача — повысить среднюю посещаемость за сезон до 17 тысяч зрителей»
Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о необходимости клубам чемпионата России иметь вместимость домашнего стадиона не менее 10 тясяч.
«Определенные стандарты заданы. Мне кажется, 10 тысяч – оптимальная цифра на данный момент. Понятно, что сейчас еще есть последствия ковида, сложности с логистикой и другие причины, приведшие к снижению посещаемостью. Но у нас есть задача, прописанная в KPI, – повысить среднюю посещаемость за сезон до 17 тысяч зрителей. К ней мы стремимся при всех проблемах.
Поэтому нет смысла снижать минимальную планку вместимости. Тем более есть пример «Оренбурга», который два года назад добился по спортивному принципу выхода в РПЛ, но не попал туда из-за малой вместимости стадиона. В итоге клуб нашел возможности увеличить ее, расширить раздевалки. Благодаря этому правилу там взяли и решили эти проблемы. Так что это правило эффективно. Оно действует», – приводит слова Алаева «Известия».
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|И
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|П
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|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -