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Ду Кейрос — о паспорте РФ и игре за сборную России: «Ни от чего заранее не стану отказываться»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Ду Кейрос.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства в будущем.

— Знаешь ли ты, что у Малкома и Клаудиньо есть российский паспорт? Можешь ли ты представить, что через несколько лет сам его получишь и сыграешь за сборную России? Или ты намерен сыграть за сборную Бразилии?

— С детства я мечтаю надеть футболку сборной Бразилии, но одновременно понимаю, что в футболе может произойти что угодно. Я ничего не буду загадывать и ни от чего заранее не стану отказываться, — сказал Ду Кейрос «СЭ».

23-летний бразилец присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. Ранее он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».

Полностью интервью Ду Кейроса читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Ду Кейрос
1
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
22.07 13:00
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 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
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 - : -
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