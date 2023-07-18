Алаев: «При системе «весна-осень» вопросов к календарю РПЛ было не меньше»
Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о возможном возрвращении чемпионата России на систему «осень-весна».
«Вопрос провокационный. Обсуждать тему перехода «весна-осень» – «осень-весна» я не буду. Но уверен, что в те годы, когда мы играли по системе «весна-осень», вопросов к календарю было не меньше. Вот 100 процентов. Упростит это или нет – вопрос сложный. Мы сейчас живем в тех реалиях, которые есть.
Возьмите тот же Кубок России, в котором сейчас стали гораздо больше матчей играть. Календарь вообще уплотнился. Даже международный календарь откройте и посмотрите, каким он был больше десяти лет назад и сейчас. Совершенно другой. Понятно, что сейчас мы не играем в еврокубках и международных матчах сборных, но это нужно учитывать, если мы хотим туда вернуться в будущем», – приводит слова Алаева «Известия».
Сезон-2011/12 стал переходным в РПЛ – тогда турнир перешел с «весна-осень» на «осень-весна».
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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