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Сегодня, 12:35

Президент РПЛ примет участие в заседании комитета по стадионам и безопасности УЕФА в апреле

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил «СЭ» на вопрос о работе в комитете по стадионам и безопасности УЕФА.

«Было собрание комитета, все прошло отлично. Очень доволен, что попал в этот комитет — много интересного. Почерпнул то, что может быть полезно как для РПЛ, так и для профессиональных соревнований. Поделился отчетом с руководителями РФС, чтобы они учитывали его в своей работе. Также планируется заседание в апреле, приму участие», — сказал Алаев «СЭ».

Алаев занимал пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года, он покинул эту должность в июне 2023 года.

В августе 2022 года Алаев был единогласно избран президентом РПЛ.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
УЕФА
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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