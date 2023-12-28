Президент РПЛ примет участие в заседании комитета по стадионам и безопасности УЕФА в апреле

Президент РПЛ Александр Алаев ответил «СЭ» на вопрос о работе в комитете по стадионам и безопасности УЕФА.

«Было собрание комитета, все прошло отлично. Очень доволен, что попал в этот комитет — много интересного. Почерпнул то, что может быть полезно как для РПЛ, так и для профессиональных соревнований. Поделился отчетом с руководителями РФС, чтобы они учитывали его в своей работе. Также планируется заседание в апреле, приму участие», — сказал Алаев «СЭ».

Алаев занимал пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года, он покинул эту должность в июне 2023 года.

В августе 2022 года Алаев был единогласно избран президентом РПЛ.