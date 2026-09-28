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Морозов: «Дети сидят, ждут серии буллитов, но не всегда могут дождаться»

Морозов: «Дети сидят, ждут серии буллитов, но не всегда могут дождаться»

Павел Лопатко

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о плюсах проведения буллитных серий перед матчами FONBET чемпионата КХЛ.

«Многие зрители очень любят буллиты. Особенно дети, которые приходят на матчи со своими родителями. Они сидят, ждут серии буллитов, но не всегда могут дождаться, поскольку матчи с овертаймами и послематчевыми сериями буллитов в будние дни заканчиваются поздно вечером. А детям на следующий день рано утром в школу. И их родители могут уезжать с матчей, не дожидаясь концовки в виде послематчевых серий, поскольку у них дорога домой со стадиона может быть дальняя — это особенно часто бывает в крупных городах», — цитируют Морозова «Известия».

По словам главы КХЛ, при этом условия для демонстрации мастерства будут даже более выгодными: игроки выйдут на лед свежими, после разминки, а лед еще не успеет потерять качество из-за трех периодов основной игры.

Морозов добавил, что у лиги будет время детально обсудить предложение с клубами.

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Источник: «Известия»
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Алексей Морозов (хоккей)
КХЛ
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